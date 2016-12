Johansson: "Preparatevi a vedermi brutta"

foto Ap/Lapresse Correlati LE IMMAGINI DEL TRAILER 10:59 - Nuova sfida per Scarlett Johansson che con la commedia romantica "La mia vita è uno zoo" di Cameron Crowe - in uscita il prossimo 8 giugno - tenta di far dimenticare le sue curve mozzafiato e azzerare il sex-appeal, nascondendosi dietro occhiaie e abiti maschili. Missione compiuta solo a metà secondo Matt Damon, suo compagno di set. Anche in versione "brutto anatroccolo", infatti, Scarlett appare più bella che mai. - Nuova sfida perche con la commedia romantica "" di Cameron Crowe - in uscita il prossimo 8 giugno - tenta di far dimenticare le sue curve mozzafiato e azzerare il sex-appeal, nascondendosi dietro occhiaie e abiti maschili. Missione compiuta solo a metà secondo, suo compagno di set. Anche, infatti, Scarlett appare più bella che mai.

Dopo essere stata l'Eva tentatrice di "Match Point" e la sensuale Vedova nera di "The Avengers", ora la Johansson vestirà dei panni decisamente più sportivi. Sarà infatti un'anonima guardiana di animali per la commedia romantica "La mia vita è uno zoo".



D'altra parte Scarlett non deve dimostrare più niente a nessuno, dopo che anche "Playboy" e "Esquire" l'hanno incoronata celebrity più sexy del mondo. Un titolo, però, che le va stretto. "Ho sempre preferito abiti maschili per la mia vita privata - confessa l'attrice a "Grazia" - Non mi piace essere etichettata come la più sexy del mondo. Da attrice preferisco rimanere anonima".



Una scelta di riservatezza che si riflette anche sulla sua vita privata. Dopo il burrascoso divorzio dal collega Ryan Reynolds e il flirt chiacchieratissimo con Sean Penn, ora la Johansson è molto più prudente con la sua nuova love-story. "Non parlo più delle mie relazioni personali - ammette - Se ho un desiderio è che le persone stiano alla larga dalla mia vita privata. Ma temo resterà solo un sogno...".