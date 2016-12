Kylie incanta i fan e la Regina Elisabetta

foto Ap/Lapresse Correlati UN CONCERTO STELLARE 08:57 - La regina Elisabetta è stata salutata con calore dalla folla per il Giubileo di diamante, davanti a Buckingham Palace a Londra. Circa 18mila persone hanno assistito al concerto da una zona riservata, mentre una grande folla di un milione di persone si è radunata nel Mall, il viale che porta al Palazzo, vicino al quale è stato allestito il palco. Sul palco Robbie Wiliams, Elton John ma la superstar è stata Kylie Minogue. - La regina Elisabetta è stata salutata con calore dalla folla per il Giubileo di diamante, davanti a Buckingham Palace a Londra. Circa 18mila persone hanno assistito al concerto da una zona riservata, mentre una grande folla di un milione di persone si è radunata nel Mall, il viale che porta al Palazzo, vicino al quale è stato allestito il palco. Sul palcoma la superstar è stata

All'inizio dello show le performance di Robbie Williams con la hit "Let me entertain you" e della star dei Black Eyed Peas, Will.i.am, con "I gotta feeling" assieme a Jessie J. Le esibizioni hanno spaziato dal pianista Lang Lang, che ha interpretato George Gershwin, alla soprano americana Renée Fleming e alla 64enne Grace Jones con "Slave to the rhythm". Acclamati Cliff Richard con "Congratulations" e Shirley Bassey con "Diamonds are forever". Quanto Tom Jones si è esibito per la regina, per la seconda volta nella sua carriera, anche il principe Harry ha unito la propria voce cantando "Why, why, why?" sulle note di "Delilah".



Al termine, la regina si è commossa dopo che il figlio Carlo aveva reso omaggio a lei a al padre Filippo, da poche ore ricoverato in ospedale. Elisabetta, dopo il tradizionale inno "God Save the Queen", ha concluso la serata accendendo con un "diamante" un falò, l'ultimo dei 4mila che hanno illuminato nelle ultime 24 ore le notti del Commonwealth e del Regno Unito.