La Bond Girl Bérénice: "007 è molto fisico"

SEMPRE ELEGANTE 10:58 - Bérénice Marlohe, per metà francese e metà cambogiana, è la nuova Bond Girl Séverine in "Skyfall", l’ultimo film di 007 in uscita il 31 ottobre. Questa è la prima volta che Bérénice recita in inglese, nei suoi precedenti ruoli ha sempre infatti recitato in francese, sua lingua madre. La sensuale attrice svela aspetti inediti del personaggio e racconta di esser diventata ambassador Omega. , per metà francese e metà cambogiana, è la nuova Bond Girl Séverine in ", l’ultimo film di 007 in uscita il 31 ottobre. Questa è la prima volta che Bérénice recita in inglese, nei suoi precedenti ruoli ha sempre infatti recitato in francese, sua lingua madre. La sensuale attrice svela aspetti inediti del personaggio e racconta di esser diventata ambassador Omega.

Raccontaci di come sei stata scelta.

Avevo già iniziato a viaggiare alla volta di Hollywood perché realmente attratta dai film girati al di fuori della Francia; ero comunque a Parigi in attesa del visto per gli USA quando sentii che stavano facendo un casting per James Bond. Cercando il contatto, riuscii a trovare l'email della direttrice del casting. Le mandai il mio book e mi fissò un'audizione a Parigi per provare 2 scene di Skyfall; mi chiamarono poi per una seconda audizione a Londra, col regista Sam Mendes. Anche la terza e decisiva audizione venne fatta sempre a Londra, con Mendes, Daniel Craig e i produttori.



Perché ti ritenevi la persona giusta per questo film?

Innanzitutto perché sono una perfezionista e lavoro sempre molto per un'audizione e, per questa in particolare, sentii di avere realmente una chance perché in perfetta simbiosi coi film di James Bond. E perché la produzione, Sam Mendes e Daniel Craig hanno entrambi riconosciuto di avere veramente apprezzato il mio modo di recitare durante l'audizione. Loro vivono i film di James Bond come stessero parlando della famiglia, e ho capito perché: ogni persona coinvolta nel progetto è professionale e al contempo umana e gentile: è come lavorare ogni giorno per 6 mesi con gli amici più intimi. E questo senza dubbio è il migliore ricordo che ho.



Secondo te qual è il miglior James Bond di sempre?

Personalmente preferisco Daniel Craig, penso sia un attore talentuoso che ha portato una certa complessità al personaggio di 007, perchè il suo James Bond è al contempo molto vulnerabile e molto forte; è molto fisico ma ha anche uno spiccato sense of humor e puoi percepire la sua umanità. Complesso e per questo veramente carismatico sulla scena.



Hai qualche aneddoto successo durante le riprese da raccontarci?

I set che hanno creato sono realmente fantastici e sono rimasta di stucco dalle dimensioni e dai dettagli. Dennis Gassner (scenografo del film) ha fatto un lavoro fantastico che ha realmente aiutato a immedesimarsi nella situazione e percepisci l'opportunità unica di essere parte attiva di questo set! Inoltre i migliori ricordi sono legati a Sam Mendes, un regista e un uomo straordinario e a Daniel Craig, una grande persona e pure così divertente da farmi sorridere ai numerosi momenti passati insieme.



Sei stata recentemente nominata nuova ambasciatrice Omega: come ti senti a essere testimonial di un marchio di orologi così prestigioso?

Assolutamente orgogliosa di far parte di questa famiglia!