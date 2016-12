Carletti dei Nomadi: "Cantiamo per l'Emilia"

"L'idea è venuta mentre chiacchieravo con un amico - spiega Carletti -. Mi sono accorto, pensandoci, che c'erano un sacco di artisti emiliani con cui creare un grande concerto per i terremotati. Ho iniziato a chiamare ognuno di loro indistintamente, senza alcun problema e senza discriminazioni. Ho avuto una bella risposta, certo c'è ancora chi deve dare l'adesione definitiva ma siamo a buon punto". Tra gli altri nomi che circolano Ligabue, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Nek e Modena City Ramblers.Il biglietti costeranno circa 30 euro ma sarà durante la conferenza stampa ufficiale di mercoledì che emergeranno altri dettagli in merito. Di certo l'intero incasso sarà gestito direttamente dagli artisti: "La volontà è quella di individuare degli obiettivi precisi per la ricostruzione scuola o asilo che sia. Contatteremo direttamente la Regione e l'ente per organizzare il tutto".Nel frattempo una delle partecipanti, Laura Pausini, ha deciso di devolvere il compenso personale dei tre concerti all'Arena di Verona il 4-5-6 giugno in favore dei terremotati dell'Emilia.