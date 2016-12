Gli Oceani sono senza segreti

foto Ufficio stampa Correlati VIAGGIO AFFASCINANTE 12:51 - Il regista Jacques Perrin ha presentato a Roma "La vita negli Oceani" diretto con Jacques Cluzaud. "Abbiamo voluto fare questo film perché il cinema - spiega Perrin - è come un'arma che non deve veicolare le intenzioni del regista ma deve essere utile al pubblico e sensibilizzarlo ai problemi dell'ambiente". Il film verrà presentato a Torino in anteprima nazionale il 5 giugno al Festival CinemAmbiente con Neri Marcorè, voce narrante del film. - Il regista Jacques Perrin ha presentato a Romadiretto con Jacques Cluzaud. "Abbiamo voluto fare questo film perché il cinema - spiega Perrin - è come un'arma che non deve veicolare le intenzioni del regista ma deve essere utile al pubblico e sensibilizzarlo ai problemi dell'ambiente". Il film verrà presentato a Torino in anteprima nazionale il 5 giugno al Festival CinemAmbiente convoce narrante del film.

Sarà La vita negli oceani, un viaggio spettacolare compiuto dai registi Jacques Perrin e Jacques Cluzaud alla scoperta delle meraviglie oceaniche, a chiudere la 15esima edizione del Festival CinemAmbiente di Torino. Il film, diretto dagli autori de “Il popolo migratore” e già grande successo di pubblico in Francia, sarà presentato in anteprima italiana martedì 5 giugno (ore 21.00 - cinema Massimo). Nel corso della serata di chiusura del festival interverrà Neri Marcoré, voce narrante del film per la versione italiana e membro della giuria per il Concorso Internazionale Documentari.



In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno il film, distribuito in Italia da Paco Pictures, sarà proiettato in contemporanea in diverse sale del circuito The Space in trentaquattro città italiane, a cura di CinemAmbiente.



Viaggiare a dieci nodi insieme a un branco di tonni a caccia di sardine, accompagnare i tuffi acrobatici di un gruppo di delfini o nuotare a fianco di un grande squalo bianco. Jacques Perrin e Jacques Cluzaud ci accompagnano, dopo Il popolo migratore, in un viaggio alla scoperta degli oceani e dei suoi abitanti che dalle banchine polari ci porta fino ai caldi mari tropicali passando per le Galapagos o le coste del Sud Africa. Un documentario ad alto budget (cinquanta milioni di euro, oltre quattro anni di realizzazione) nato non solo per testimoniare la straordinaria biodiversità marina, ma anche per salvaguardare un mondo in pericolo popolato da molte specie in rischio di estinzione.