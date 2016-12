Ecco il film che racconta il mondo degli abissi

I due registi, dopo Il popolo migratore, hanno compiuto un viaggio alla scoperta degli oceani e dei suoi abitanti, dalle banchine polari fino ai caldi mari tropicali passando per le Galapagos o le coste del Sud Africa. La pellicola è stata girata in più di quattro anni ed è costata 50 milioni di euro.

"Il cinema è come un'arma", ha dichiarato il regista Perrin. "Non deve veicolare le intenzioni del regista ma deve essere utile al pubblico e sensibilizzarlo ai problemi dell'ambiente". Il film nasce non solo per testimoniare la straordinaria biodiversità marina, ma anche per salvaguardare un mondo in pericolo popolato da molte specie in rischio di estinzione. La pellicola verrà presentata a Torino in anteprima nazionale martedì 5 giugno nell'ambito della 15^ edizione del Festival CinemAmbiente. Ospite anche Neri Marcorè, voce narrante del film per la versione italiana.