Clinton sceglie Clooney come suo alter ego

foto Dal Web 13:04 - Bill Clinton è sempre stato un po' narciso. Non stupisce quindi la scelta su chi potrebbe essere l'attore in grado di interpretare il suo personaggio in un prossimo film hollywoodiano: George Clooney. Ospite giovedì sera al Piers Morgan Tonight, il noto talk show sulla Cnn, l'ex presidente non si è limitato a parlare di sua moglie Hillary e della prossima corsa alla Casa Bianca.

La discussione ha portato al cinema e al suo fil preferito, High Noon, pellicola del '52. Gli è stato poi chiesto quale attore potrebbe interpretarlo. Il 42°presidente Usa non è sembrato pronto a rispondere e si è fatto suggerire dal conduttore. Brad Pitt o George Clooney?. Bill ci ha pensato un attimo e ha definito il marito di Angelina Jolie "too good looking" (troppo bello) per lui. Da lì la scelta sul brizzolato più famoso di Hollywood ammirato da Clinton per la sua performance nel film The Descendants. La somiglianza non è molta e Bill lo sa tanto da aver suggerito come rendere più simile a lui l'attore, magari ingrandendo il suo bel naso. Le idee sono più chiare su chi possa interpretare la moglie Hillary, Meryl Streep. La conversazione si è poi conclusa evitando così la domanda che a quel punto sarebbe diventata inevitabile: chi interpretarà Monica Lewinsky?