Soundgarden, il grunge rivive per una sera

Il loro ritorno è già di per sé un evento, amplificato dal fatto che in Italia faranno tappa per un unico concerto. Il 4 giugno, alla Fiera Milano Live di Rho, saranno di scena i Soundgarden di Chris Cornell. Tornati insieme dopo anni di separazione, i Soundgarden sono stati trai i pionieri del "sound di Seattle" insieme a Nirvana e Pearl Jam, protagonisti del movimenti grunge che ha caratterizzato tutto il rock degli anni 90.

Il gruppo torna in Italia dopo 16 anni sulla scia della reunion annunciata nel 2010 e concretizzatasi un anno dopo con un tour negli Stati Uniti.



A Milano, i Soundgarden si presenteranno nella formazione tipo, invariata dal 1997, che comprende oltre a Cornell alla voce, Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron alla batteria.



Tra le novità discografiche c'è il nuovo album, la cui uscita è prevista per il prossimo ottobre, anticipato da un singolo (il loro primo nuovo pezzo, dopo 3 lustri) - "Live to Rise" - parte della colonna sonora del film campione di incassi "The Avengers".



Il concerto sarà parte di quello che è un one day festival a tutti gli effetti per la presenza sul palco, nella stessa giornata, di altre 4 band eccellenti: The Afghan Whigs, Refused, The Gaslight Anthem e Triggerfinger.