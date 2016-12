"Dopo Le Vibrazioni musica senza etichette"

foto LaPresse Correlati UN VIDEO PSICHEDELICO 10:49 - Francesco Sàrcina, frontman e leader de Le Vibrazioni, attualmente in tour nel decennale del brano che li ha consacrati, "Dedicato a te", torna al suo primo amore: la psichedelia. Il cantautore ha pubblicato il video "Le Visionnaire". "Un vero e proprio esperimento. - spiega Francesco - L'inizio di uno sfogo individuale che comincia con me ma che prevede un lavoro collettivo di parecchi e vari artisti molto diversi fra loro". , frontman e leader de, attualmente in tour nel decennale del brano che li ha consacrati, "Dedicato a te", torna al suo primo amore: la psichedelia. Il cantautore ha pubblicato il video "". "Un vero e proprio esperimento. - spiega Francesco - L'inizio di uno sfogo individuale che comincia con me ma che prevede un lavoro collettivo di parecchi e vari artisti molto diversi fra loro".

"Dopo aver vissuto 10 anni con Le Vibrazioni fatti anche di grandi successi, sentivo il bisogno di fare musica senza etichette: - continua - poter passare dall’elettronica al funk, dalla classica al rock, senza dimenticare le mie amate ballad. La musica è un linguaggio universale e la creatività non andrebbe imbrigliata, ma tutto ciò spesso si scontra con le logiche commerciali. Musicisti di grande qualità, amici con cui ho collaborato o comunque fatto jam session fino all’alba, insieme alle collaborazioni in alcune colonne sonore, mi hanno sicuramente spinto verso questa direzione ‘open mind’: Le Visionnaire".



Infatti “Le Visionnaire” - brano strumentale scritto dallo stesso Francesco che ne ha suonato le chitarre e il basso, oltre a curare le riprese del video in prima persona - si avvale della collaborazione di Andy Fluon (ex Bluvertigo) al sax, di Pablo Shablo e Don Joe dei Club Dogo per la parte ritmica, Mattia Boschi ai violoncelli, con un cameo della showgirl Melania Dalla Costa.



Il video di “Le Visionnaire” è solo un assaggio di quello che sta per succedere: un progetto musicale che vedrà coinvolti insieme a Francesco i ragazzi di Chapeaux (agenzia pubblicitaria specializzata in produzioni digitali), creativi, designer, nerd, videomaker e pazzoidi fanatici di musica.