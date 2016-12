Alessandra Amoroso regina della classifica

Al secondo e terzo posto altre due new entry: Cesare Cremonini e Slash. Dunque Biagio Antonacci con "Sapessi dire no" scivola al sesto posto, i Coldplay reduci dal trionfale show a Torino del 24 maggio balzano al settimo con "Mylo Xyloto" mentre la regina della musica Adele è ottava ed è da 70 settimane nella top ten, un vero record.Tra i singoli irrompono al secondo posto, dietro Emma, i Modà con Pau degli JarabeDePalo in "Come un pittore" mentre "Payphone" dei Maroon 5 è al terzo posto.Il dvd più venduto resta "Campovolo 2.0" di Ligabue.