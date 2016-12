Inizio d'estate hot per Rihanna

- Con i primi caldinon ha resistito edper la copertina di luglio di "". Pelle ambrata e capelli biondissimi, Riri appare più in forma che mai. Merito - forse - della, il cestista dell'NBA. Un nome che mette la parola fine ai rumors che si erano scatenati nei mesi scorsi e che la volevano fidanzata con l'attore, ex toy-boy di Demi Moore.

Il gossip sulla sua presunta storia con Kutcher aveva esasperato Rihanna, al punto da farle interrompere a metà un'intervista , dopo l'ennesimo riferimento alla sua vita privata. Ora, però, Riri sembra aver ritrovato il sereno con J.R. Smith, cestista dell'NBA. I due sarebbero infatti stati avvistati insieme a Miami durante il week-end del Memorial Day, il giorno dedicato alla commemorazione dei caduti.Proprio in onore dell'esercito americano, la cantante sfoggia per "Esquire" un outfit militare davvero sexy. Intimo bondage a rete, giacca militare con niente sotto e short mimetici slacciati: il look perfetto per far girare la testa ad un intero plotone.