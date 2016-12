I Festival musicali scaldano l'estate italiana

foto Ufficio stampa 12:58 - Per sconfiggere la crisi la musica parte all'attacco. Estate ricca di Festival con ospiti musicali italiani e internazionali dal jazz (Umbria jazz) al pop raffinato (Summer Festival Lucca), passando per il rock (Heineken Jammin' Festival e Postapay Rock in Roma) e il metal (Gods Of Metal). Gli ospiti attesi come Duran Duran, Norah Jones, Patti Smith, MIKA, Paolo Nutini ma anche gli italiani come Malika, Giorgia e Laura Pausini. - Per sconfiggere la crisi la musica parte all'attacco. Estate ricca di Festival con ospiti musicali italiani e internazionali dal jazz () al pop raffinato (), passando per il rock () e il metal (). Gli ospiti attesi comema anche gli italiani come

CITY SOUND

L'Ippodromo di San Siro ferma i cavalli e accende la musica. Arriva a Milano la rassegna musicale City Sound, dal 2 al 30 luglio 2012. Al Jarreau sara' il primo artista a esibirsi nella grande curva della pista principale, dove sara' allestito il palco che ogni sera verra' calcato da artisti di fama internazionale. Ecco il calendario: Joan Baez il 3, i Gipsy Kings il 5, gli Incognito il 6, R. Manzarek e R. Krieger of the Doors l'8, Marilyn Manson l'11, B.B. King il 12, Anastacia il 13, Goran Bregovic il 16, The stone roses il 17, Alanis Morissette il 18, Kasabian il 19, Giorgia il 20, Fiorella Mannoia il 25, The beach boys il 27 e Alice Cooper il 30.



HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL

Per festeggiare il quindicesimo anno di attività l'Heineken Jammin' Festival lascia l'area di Parco San Giuliano di Mestre per approdare in luoghi più sicuri (e al riparo dal maltempo) come Fiera Milano Live a Rho su 60mila metri quadrati di spazio. Al via il 5 luglio con i Red Hot Chili Peppers, il 6 ci saranno i The Prodigy e The Cure chiudono la rassegna il giorno seguente. Nessun italiano previsto in cartellone Informazioni www.heinekenmusic.it



FESTIVAL DI VILLA ARCONATI

Il 26 giugno Paolo Conte apre la 24esima del Festival di Vialla Arconati. Il “Conte” suona per la quinta volta e, dopo otto anni, inaugurerà la stagione 2012 in Villa, con un passaggio del suo tour europeo, unico in Lombardia dal mese di aprile a fine luglio. Gli altri artisti in cartellone sono Afterhours, Notte della Taranta (con Ludovico Einaudi), Erykah Badu, Paolo Nutini, Ben L’oncle soul, Pink Martini, Rodrigo Y Gabriela & C.U.B.A., Patti Smith Informazioni www.festivalarconati.it - numero verde 800.474747



10 GIORNI SUONATI

Annunciati gli ospiti musicali della rassegna organizzata da Barley Arts "10 Giorni Suonati" che si tiene tra giugno e luglio al Castello di Vigevano (PV). Oltre ai già annunciati Lynyrd Skynyrd, Incubus, Wolfmother, Lenny Kravitz e James Morrison ci saranno anche i Garbage, G3 con Satriani, vai e Morse e MIKA. Fra il 13 giugno e il 24 luglio. Informazioni www.barleyarts.com - www.diecigiornisuonati.it



POSTEPAY ROCK IN ROMA

La prima data del tour europeo dei Radiohead, già sold-out (30 giugno), i Cure che celebrano il ventennale del loro album simbolo Wish, i Portishead (27 giugno), i Beach Boys nel primo tour dopo la recente reunion e fra gli italiani Subsonica, Litfiba, Caparezza e Afterhours, sono fra i 27 concerti di Postepay Rock in Roma, all'ippodromo Capannelle dal 7 giugno al 2 agosto - Informazioni www.postepayrockinroma.com



MONZAESTATE 2012

Dal 9 al 25 luglio si terrà Monzaestate 2012. Prima nazionale il 18 luglio di Franco Battiato con la Filarmonica Arturo Toscanini, che quest’anno celebra il decennale della propria costituzione. Ma c'è anche il 12 luglio Gianluca Grignani e il suo “Natura Umana Tour”. Sarà poi la volta di Alessandro Mannarino che arriverà allo Stadio Brianteo il 24 luglio con “Supersantos”. La rassegna si concluderà il 25 luglio con Elio e le Storie Tese Informazioni www.monzaestate.it



SUMMER FESTIVAL LUCCA

Tom Petty & The Heartbreakers, Blink 182, Laura Pausini, Simone Soldati con Matteo Cesca, Norah Jones, Kasabian, Roger Hodgson Supertramp, Gossip, Franco Battiato, Duran Duran, Tony Bennett con Giorgia e Toto. Sono i nomi della quindicesima edizione del Summer Festival di Lucca che inizia il 29 giugno e termina il 28 luglio. Info www.summer-festival.com



HYDROGEN FESTIVAL

Ricco cast artistico all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (Padova) dal 30 giugno al 21 luglio, tra star italiane e internazionali: Sting, Joan Baez, Ben Harper, Alanis Morissette. E ancora, Cranberries, The Cult, Wolfmother, l’unica data italiana di Billy Idol, Franco Battiato e l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, Tiziano ferro e tanti altri. Informazioni www.hydrogenfestival.com



GODS OF METAL 2012

Dal 21 al 24 giugno 2012 alla Fiera Milano Live di Rho (Milano). Uno dei più grandi festival metal in Europa, giunto alla XVI edizione. Quest’anno si ripresenta in forma ancora più epica con il ritorno dei Guns N’ Roses, capitanati da Axl Rose, Ozzy & Friends (Geezer Butler, Zakk Wylde e Slash) che prendono il posto dei Black Sabbath - costretti ad annullare il tour mondiale per i problemi di salute del chitarrista Tommy Iommi - ed eseguiranno i grandi classici dei Sabbath più le migliori hit dello stesso Ozzy. E poi ancora Manowar che tornano in Italia dopo 10 anni, Motley Crue e tantissimi altri Informazioni www.godsofmetal.it



