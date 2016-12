Pausini devolve l'incasso all'Emilia martoriata

foto Ufficio stampa Correlati IL TOUR MONDIALE 17:43 - Come ha già fatto Laura Pausini devolverà l'incasso personale delle tre date del suo Inedito World Tour, in programma il 4, 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. Un modo concreto e immediato per aiutare la popolazione martoriata dai crolli delle proprie abitazioni. - Come ha già fatto l'amico Biagio Antonacci , anchedevolverà l'incasso personale delle tre date del suoin programma il 4, 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. Un modo concreto e immediato per aiutare la popolazione martoriata dai crolli delle proprie abitazioni.

Laura, particolarmente colpita dagli eventi che hanno segnato la sua terra, non appena scattata l'emergenza ha voluto devolvere privatamente una prima forma di sostegno concreto, ma tornando in scena in Italia per le tappe estive all'Arena di Verona, ha voluto confermare il suo impegno di cantante mantenendo l'appuntamento per le migliaia di fan accorsi da tutta Italia e, nel contempo, rinnovare la raccolta fondi donando per intero il proprio compenso per le tre date all'Arena.



"In rispetto delle persone che da molti mesi aspettano queste serate, in particolare quella del 4 giugno e che arrivano anche da paesi lontani, abbiamo deciso di dare voce alla musica: staremo insieme, canteremo e dedicheremo i nostri concerti alla mia amata Emilia Romagna. Ci sono molti modi per aiutare donando, pubblicamente o privatamente, io ho deciso di farlo in entrambi i modi, perché mi sento molto vicina alle persone della mia regione. Non è importante come lo si fa, è importante farlo, anche con piccolissimi gesti, ora e poi”.