Bertè: "Ora canto un brano di Bennato"

foto LaPresse 16:36 - Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Gigi D'Alessio in "Respirare", Loredana Bertè torna con il nuovo singolo "Ma quale musica leggera" firmato da Bennato. "Ho accettato di cantare questa canzone perché Edoardo ha scritto un 'abito' che ho sentito mio e indossato dalla prima parola. Ringrazio Gigi che ha portato avanti il lavoro insieme al grande Mario Lavezzi", ha detto la cantante.

Dopo anni Mario Lavezzi torna a produrre Loredana Bertè. L’occasione è stata la canzone scritta da Edoardo Bennato per Loredana, canzone di cui Mario Lavezzi si è subito innamorato per la forza della semplicità di scrittura. “E’ una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere io – afferma Mario - Com’è che non mi è venuta?!? Mi succede raramente di avere questo rimpianto, ma è accaduto quando ho prodotto “Dedicato” (Fossati), “Come si cambia” (Pareti/Piccoli) “Quello che le donne non dicono” (Ruggeri/Schavone). Direi che è un buon segnale!”.



I testi e la musica di "Ma quale musica leggera" sono di Edoardo Bennato mentre la produzione è a cura di Mario Lavezzi per l’etichetta GGD di Gigi D’Alessio. Il brano dal 1 giugno è in rotazione radiofonica e in digital download.



Loredana Bertè questa estate si esibirà in giro per l’Italia con il suo Io Canto sola tour.