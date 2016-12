Cameron Diaz: "Mi piace soffrire per amore"

foto Ap/Lapresse Correlati RADIOSA SUL RED CARPET

IERI E OGGI 15:53 - Negli ultimi giorni le foto all'uscita di una discoteca con Cameron Diaz visibilmente ubriaca hanno fatto il giro del mondo. L'attrice però è più serena che mai, e in una recente intervista ha confessato di "amare l'amore". Anche quello che ti spezza il cuore, perché è "sempre meglio che non innamorarsi": "Ho molto da dare", giura. - Negli ultimi giorni le foto all'uscita di una discoteca convisibilmente ubriaca hanno fatto il giro del mondo. L'attrice però è più serena che mai, e in una recente intervista ha confessato di "amare l'amore". Anche quello che ti spezza il cuore, perché è "sempre meglio che non innamorarsi": "Ho molto da dare", giura.

Cameron, nelle sale con la commedia romantica "What to Expecting When You're Expecting" (in Italia arriverà in autunno), racconta di quando ha sofferto per amore: "Quando stavo attraversando un periodo sentimentale bruttissimo poco tempo fa e ho detto a un amico,'Wow questo fa veramente male', lui mi ha risposto 'ciò dimostra che sei capace di amare'... dopo queste parole avvertivo in modo diverso la sofferenza. Come qualcosa di grande e non un deficit".



Diaz, insomma, non ha dubbi: "Preferirei il mio cuore spezzato mille volte piuttosto che non innamorarmi, ho tanto da dare, sono piena di amore".