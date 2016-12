Adam Levine: "Promiscuo per le donne"

foto Details Correlati DAI MAROON...

NUDO PER "VOGUE" 15:23 - Vuole archiviare il suo passato da playboy, perché Adam Levine giura di avere del talento. E spera di averlo dimostrato come giudice del talent "The Voice". "Ero promiscuo perché mi piacciono le donne - racconta a 'Details' il frontman dei Maroon 5 -. Ho l'impressione che la gente pensasse di me che non fossi altro che un cantante pieno di ragazze. Ma non sono solo quello. Con il talent penso di aver dimostrato di avere anche un cervello".

"Per anni sono stato un donnaiolo, ma non posso farci niente: vado matto per le donne e dev'essere questo il motivo per cui ero così promiscuo e volevo stare con tutte", precisa.



Poi Adam va indietro nel tempo, e racconta lati inediti della sua adolescenza: "Quando mia madre divorziò, ci trasferimmo da mia zia, anche lei single. Io vivevo con loro due, mia cugina, che per me è come una sorella, e mio fratello, che poi si rivelò gay". Insomma, Levine è cresciuto in una famiglia di donne e circondarsi di belle ragazze gli è venuto quasi naturale. Ma ora è arrivato il momento di dimostrare di più.