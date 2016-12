In vendita la casa di Amy Winehouse

foto Ufficio stampa Correlati UN TALENTO MALEDETTO

L'ADDIO DEI FAN 10:45 - "Imponente villetta bifamigliare, tre camere da letto, tre saloni. Spazioso giardino privato". Questo l'annuncio dell'agenzia immobiliare di Londra che ha messo in vendita la casa dove ha vissuto - e si è spenta - Amy Winehouse. Il padre Mitch ha infatti deciso di vendere il "santuario" della figlia per 2,7 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro). Un ottimo affare per lui: prima della scomparsa ne valeva appena 1,8.

Dopo la morte della Winehouse, avvenuta nel luglio del 2012, la villetta è diventata un vero santuario per i fan, che vanno a depositare in onore della cantante mazzi di fiori, bottiglie di alcol e pacchetti di sigarette. Un affetto che però non è bastato a "salvare" la villetta dal mercato immobiliare, dopo che è naufragato anche il progetto di voler utilizzare l'immobile come sede di un ente di beneficenza.



"I Winehouse hanno deciso di mettere la casa sul mercato, con grande dispiacere - ha fatto sapere al "Sun" il portavoce della famiglia - Amy amava molto quella casa ma a nessuno della famiglia sembra appropriato viverci".



"Non era pratico tenerla vuota, pagando tutte le spese di manutenzione - ha continuato - E' un posto meraviglioso e farà felice la famiglia che ci andrà a vivere". Di certo una famiglia l'ha già fatta felice: i Winehouse.