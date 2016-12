Pat Metheny: "Con un sax cambio tutto"

foto Ufficio stampa 16:28 - Dopo 30 anni (dall'album "80/81" del 1980) Pat Metheny torna a capo di una band in cui compare il sax, pubblica il 12 giugno l'album che si intitola appunto "Unity Band" e si esibisce dal vivo a luglio per sei date in Italia. "Ogni sera sarà diverso - garantisce il virtuoso della chitarra a Tgcom24 -. La scaletta varierà e sarà tutto all'insegna dell'improvvisazione". - Dopo 30 anni (dall'album "80/81" del 1980)torna a capo di una band in cui compare il sax, pubblica il 12 giugno l'album che si intitola appuntoe si esibisce dal vivo a luglio per sei date in Italia. "Ogni sera sarà diverso - garantisce il virtuoso della chitarra-. La scaletta varierà e sarà tutto all'insegna dell'improvvisazione".

"Dopo un po' di album da solista - racconta il chitarrista - avevo l'esigenza di formare un quartetto. Tutto è nato inizialmente dal feeling che ho avuto con il sassofonista Chris Potter e il batterista Antonio Sanchez, poi abbiamo coinvolto Ben Williams al contrabbasso. Insomma il meglio che potevo avere anche perché pende sempre il confronto con l'altra esperienza fatta negli anni 80. Questo disco è jazz ma anche molto ritmato è stata una volontà anche inconscia dal momento che il precedente (What's It All About, ndr) era pieno di ballate".



"Insomma non potevo non approfittare di questa band dall'energia pazzesca - conclude il musicista -. Ed è per questo che andremo in tour ma ancora non abbiamo molto le idee definite, quel che è certo è che non suoneremo mai la stessa scaletta. Ci sarà qualcuno dei brani di questo album ma ne abbiamo in cantiere da eseguire a scelta su un repertorio di 14 brani extra".



DATE ITALIANE PAT METHENY UNITY BAND: 11 luglio, Padova Stadio Euganeo - 12 luglio, Perugia Arena Santa Giuliana - 13 luglio, San Marino, San Marino San Marino Jazz Festival / Cava Degli Umbri - 14 luglio, Roma Roma Auditorium - 15 luglio, Bard Forte di Bard - 17 luglio, Gardone Riviera Anfiteatro Del Vittoriale

Andrea Conti