JLo: "Casper è giovane? Lo amo"

Attrice, popstar, creatrice di profumi, testimonial, stilista: a tutti questi impegni per Jennifer Lopez si aggiungono i gemellini Max ed Emme di 4 anni e il nuovo fidanzatino, il toyboy Casper Smart. La star più potente del pianeta sta partendo per un megatour in tandem con Enrique Iglesias e a "Myself", che le dedica la copertina, confessa: "Ho quasi 43 anni e sto con uno di 24, troppo giovane? non so, ma mi sono innamorata".

"Voglio che per i miei figli sia tutto perfetto - racconta Jennifer - ma, ovvio, non è che puoi sempre fare la cosa giusta. Per tirarli su bene devi essere al tuo meglio: adulta e consapevole in ogni momento. Gran bella cosa, ma sei sempre sotto pressione: impossibile evitare i sensi di colpa. Di natura io sono una tenera, che ci crediate o no. E con i miei figli sono ancora più molle. Anche se a volte mi tocca alzare la voce: Emme mi ascolta, ma succede che Max si metta a correre e a gridare come un pazzo. Aiuto, e adesso che faccio?".



Se lo slalom tra maternità e carriera le viene tutto sommato facile, nella sua vita sentimentale l’equilibrio è ancora un miraggio. Sul fidanzato è telegra­fica: "È adorabile, non ne parlo". Il 24 luglio farà 43 anni e, anche se dice di non sentirsi vecchia ("e poi non li dimostro: quindi mi comporto come mi sono sempre comportata"), sulla differenza d'età al suo manager ha detto: "Ho quasi 43 anni e sto con uno di 24. Troppo giovane? Non so, lui si è fatto avanti e mi sono innamorata. Dopo la relazione complicata con Marc, finalmente adesso mi sento libera. E la strada è tutta in discesa".