Casillo: "Mi sono divertito da pazzi per il video"

- "" è il secondo singolo direduce dal successo del girone Giovani di Sanremo con". Il brano è tratto dall'abum "E' Vero" e come dice Alessandro: "Parla di me, del mio modo di affrontare emozioni e sentimenti del tutto nuovi e sconosciuti". Il cantante presenta in anteprimail nuovo video "Mai", girato da Gaetano Morbioli.

“Quando mi è stato spiegato con chi stavamo lavorando, chi avrebbe girato il video, - spiega Casillo - non ci potevo credere. Gaetano Morbioli ha lavorato con tutti, ha girato i più bei video dei più grandi Artisti italiani, ero eccitato e preoccupato al tempo stesso perché avevo paura di non essere all’altezza di recitare e di fare le cose che lui mi avrebbe chiesto. E invece mi sono divertito come un pazzo, lui e la sua gente sono stati davvero meravigliosi con me e mi hanno messo a mio agio da subito. E’ stata una giornata tiratissima, abbiamo cambiato tantissime location e girato un sacco di cose, che fino a quando non le vedi montate non riesci a capire davvero cosa stai facendo! Ho visto il risultato finale poche ore fa, e sono felicissimo. Non volevamo raccontare una storia vera e propria ma riassumere attraverso le immagini, le mie camminate, il mio stato d’animo, l’energia della canzone. Secondo me il risultato è perfetto, e sono felicissimo di aver potuto fare questa bellissima esperienza".Nelle settimane scorse è anche uscito il diario " E' vero - Da Io Canto a Sanremo - Appunti, Emozioni, Immagini, Momenti " che raccoglie le esperienze di Alessandro ricche di musica e di sorprese.