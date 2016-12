Michael Bublé e la moglie, amore in webcam

foto LaPresse 13:15 - "La lontanza sai è come il vento" cantava Domenico Modugno. Ed è la situazione che stanno vivendo Michael Bublé e la moglie, la modella Luisana Lopilato. Entrambi sempre impegnatissimi in giro per il mondo hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio collegandosi con le video telefonate di Skype, programma informatico per la comunicazione a distanza. - "La lontanza sai è come il vento" cantava Domenico Modugno. Ed è la situazione che stanno vivendo, la modella. Entrambi sempre impegnatissimi in giro per il mondo hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio collegandosi con le video telefonate di Skype, programma informatico per la comunicazione a distanza.

"Mi manca molto - ha ammesso il cantante - Non l'ho vista anche per un paio di mesi mentre stavo lavorando ed ero in Africa e in altre parti del mondo. E' stata dura. Quando lei è andata via ci siamo sentiti con Skype".



I due sono molto impegnati per il lavoro e spesso si trovano in luoghi troppo distanti per incontrarsi così sfruttano il servizio di messaggistica online per sopperire alla mancanza di incontri faccia a faccia.