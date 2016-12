Russell, guerra a Katy Perry per il film

foto Ufficio stampa Correlati PERRY, IL VOLTO PRIVATO 12:29 - Come ogni buon divorzio che si rispetti, anche quello tra Russell Brand e Katy Perry si porta dietro degli strascichi. Perché l'ex marito della cantante americana ha fatto marcia indietro. E non vuole più apparire - Come ogni buon divorzio che si rispetti, anche quello trasi porta dietro degli strascichi. Perché l'ex marito della cantante americana ha fatto marcia indietro. E non vuole più apparire nel film in 3D "Part of me" della popstar. Il comico ha infatti chiesto che qualsiasi filmato che riguardi la loro relazione venga tenuto fuori dalla pellicola. Ma Katy non ha nessuna intenzione di tagliare i frammenti.

Russel, che all'inizio aveva collaborato al progetto, ha chiesto che il film non fosse incentrato sul loro matrimonio ormai finito. Dal canto suo Katy ha cercato di andare incontro ai desideri dell'ex marito parlando con i produttori, ma poi ha deciso di non tagliare i frammenti riguardanti la loro vita senza i quali il film non fluirebbe.



"La prima volta che ha deciso di girare il film - ha spiegato una fonte al Sun - Russell era d'accordo sul farsi filmare a patto che potesse visionare il risultato finale".



I problemi sono sorti qualche giorno fa quando il comico ha cercato la cantante per capire come sarebbe stato il prodotto conclusivo: "Essendo un documentario con riprese nascoste - ha proseguito la fonte - lui sapeva che sarebbe uscito fuori il bene e il male delle situazioni. Non era molto a suo agio ma Katy l'ha convinto a farlo. Ora che si sono lasciati però lei può tenere quello che vuole nel suo film". E per la coppia si annuncia una nuova battaglia legale.