Selena Gomez, una bad girl sexy e selvaggia

17:47 - Non bastavano i guai del fidanzato Justin Bieber, accusato di aver picchiato un paparazzo. Ora anche Selena Gomez è diventata una bad-girl per "Spring Breakers", il film di Harmony Korine che uscirà negli Stati Uniti nel 2013. Dimenticatevi quindi il faccino da brava ragazza marchiato Disney: adesso Selena si spoglia, fuma, dice parolacce ed è pronta a far perdere la testa agli uomini con giochi molto pericolosi.

"Finora c'era qualcosa di ripetitivo nei ruoli che ho interpretato. Ora voglio davvero fare qualcosa di assolutamente diverso - spiega Selena a "Interview Magazine" - Voglio diventare un'attrice professionista e questo ruolo è un'ottima occasione per me".



Un personaggio complesso quello della Gomez, che ha avuto qualche "difficoltà pratica" a trasformarsi in una bambina cattiva. "Non avevo mai fumato una sigaretta in tutta la mia vita - ammette l'attrice - E' stato divertente, mi hanno dovuto mostrare come si faceva".



In "Spring Breakers" Selena deruba un fast-food con un gruppo di amiche - tra cui la star di "High School Musical" Vanessa Hudgens e Heather Morris, la Brittany di Glee - per fare un viaggio in Florida durante la vacanze di primavera. In carcere incontrano uno spacciatore e trafficante d'armi (James Franco) che le fa evadere, ma poi le convince a commettere un omicidio.