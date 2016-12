Tutta la sensualità di Valentina in mostra

foto Ufficio stampa Correlati BELLA DA IMPAZZIRE

L'INTERVISTA A CREPAX: "NON SAPEVO DISEGNARE..." 12:09 - Si intitola "Valentina Movie" la mostra curata da Archivio Crepax e Vincenzo Mollica dedicata a Valentina, al Palazzo Incontro di Roma fino al 30 settembre. Nata nel 1965 dalla penna di Guido Crepax, la donna più complessa e sensuale del fumetto italiano si presenta in un'esposizione "anarchica" ed emozionale, costituita da sale tematiche in bilico tra sogno e realtà. - Si intitola" la mostra curata da Archivio Crepax e Vincenzo Mollica dedicata a Valentina, al Palazzo Incontro di Roma fino al 30 settembre. Nata nel 1965 dalla penna di, la donna più complessa e sensuale del fumetto italiano si presenta in un'esposizione "anarchica" ed emozionale, costituita da sale tematiche in bilico tra sogno e realtà.

Sagome di Valentina a grandezza naturale guidano gli spettatori lungo il percorso, raccontando il mondo di Crepax e fornendo spunti dal ricco bagaglio culturale che caratterizza le storie della saga. Il tutto, amplificato da ambientazioni e spettacolarizzazioni di grandi dimensioni tratte dai disegni, animato da installazioni e contributi video e valorizzato da 120 tavole originali scelte tra le circa 2.600 che quest'autore ha dedicato a Valentina.



Al primo piano (Le origini: Valentina & Louise), dedicato al mondo reale, si parte dal rapporto con il mito dell'attrice Louise Brooks (1906 - 1985) e dalle origini cinematografiche di questo fumetto, per sottolineare gli aspetti autobiografici del personaggio e la scelta dell'Autore di farne una donna quasi reale, con una carta d'identità, un lavoro, un figlio, relazioni sentimentali e un profilo psicologico ed onirico credibile.



Di seguito (L'innovazione: la struttura della tavola), si analizza l'innovazione che Crepax ha portato nel mondo del fumetto con la sua caratteristica costruzione "frammentata" della tavola. La scomposizione dell'azione in tante vignette; l'uso delle tecniche cinematografiche per raccontare le scene; la costruzione della tavola in maniera quasi architettonica, utilizzando vignette di forme diverse e distinguendo con cornici diverse il sogno dal ricordo, l'immaginazione dalla realtà. Con bozzetti e storyboard originali mai esposti prima e alcune "tavole in movimento" che l'Archivio Crepax sta sperimentando per una futura applicazione.



INFORMAZIONI Palazzo Incontro - Via dei Prefetti 22 Roma Orari: dal martedì alla domenica 10/19 - La mostra resterà chiusa dal 6 al 20 agosto 2012 Biglietto: Intero 6 euro, ridotto 4 euro Informazioni: 06 32810; www.fandangoincontro.it



(Foto copyright Guido Crepax, immagini concesse da Archivio Crepax)