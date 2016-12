"Ascoltavo Adele per fare la guerra sul set"

foto Ufficio stampa Correlati GUERRIERA SPIETATA 16:12 - Durante le riprese del film "Biancaneve e il cacciatore", nelle sale italiane l'11 luglio, Kristen Stewart ha ammesso che per caricarsi nelle scene di guerra si affidava alle musiche di Adele. "Ho avuto le canzoni di Adele sul mio iPod per tutto il tempo delle riprese - ha rivelato - ho coreografato intere marce con l'esercito con i suoi brani nelle orecchie". - Durante le riprese del film "", nelle sale italiane l'11 luglio,ha ammesso che per caricarsi nelle scene di guerra si affidava alle musiche di. "Ho avuto le canzoni di Adele sul mio iPod per tutto il tempo delle riprese - ha rivelato - ho coreografato intere marce con l'esercito con i suoi brani nelle orecchie".

L'attrice ha spiegato che la potenza sonora della cantante inglese è davvero perfetta per accompagnare il tentativo del suo personaggio di riconquistare il suo regno nella rielaborazione cinematografica del celebre racconto.



"Adele va stranamente bene per questa storia - ha spiegato - è come un chiodo in testa per me e le sue parole sono incredibili". La Stewart non vede però l'ora di abbandonare la veste del personaggio di 'Twilight', anche se ha ammesso che ci sono piccole somiglianze tra il suo precedente ruolo di Bella e quello di Biancaneve: "Come faccio a confrontarle? - si è chiesta - credo che l'unico confronto effettivo è che sono entrambe donne forti che hanno bisogno di trovare una posizione di potere nella vita. Sono due icone".