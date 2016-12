Winslet: "Sono grata per il mio sedere"

foto Ap/Lapresse Correlati FASCINO SUL RED CARPET

STESSO ABITO PER KATE 09:08 - Kate Winslet continua la sua "battaglia" in difesa delle donne normali. Dopo aver duramente bellezza delle curve generose. "Sono grata per il mio sedere. Voglio ribadire che la normalità non è quella che ci fanno vedere - spiega a "Vanity Fair"- Io neanche le conosco donne che portano la 38. Anzi sì, una: mia figlia. Solo che Mia ha 11 anni". continua la sua "battaglia" in difesa delle. Dopo aver duramente attaccato le colleghe che fanno ricorso al bisturi , ora l'attrice rivendica la. "Sono grata per il mio sedere. Voglio ribadire che la normalità non è quella che ci fanno vedere - spiega a "Vanity Fair"- Io neanche le conosco donne che portano la 38. Anzi sì, una: mia figlia. Solo che Mia ha 11 anni".

La Winslet arriva da un periodo particolarmente intenso a livello mediatico. Dopo la vittoria agli Oscar nel 2009, la Mostra del Cinema dello scorso settembre e l'anniversario appena festeggiato per la riedizione in 3D di Titanic, ora Kate ha deciso di prendersi finalmente una pausa.



"Cerco sempre di prendermi un anno abbondante di pausa tra un film e l'altro - ha dichiarato la Winslet - Per avere il tempo di far raffreddare le cose, di rallentare un attimo".



E sulle malelingue che commentano i suoi chili in più ribatte: "È una di quelle cose di cui ho imparato veramente a fregarmene. Una volta no, mi ferivano. A 20 anni dicevo che non mi importava, ma in realtà ci soffrivo, eccome. Ci vuole molto tempo ma sa cosa? Sono sinceramente grata per il mio sedere".