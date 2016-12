Jennifer: "Prima Hollywood mi snobbava poi..."

foto Ap/Lapresse Correlati SUCCESSO A 21 ANNI 12:29 - A soli 21 anni è diventata una delle nuove attrici più richieste. Jennifer Lawrence è stata lanciata da "Un gelido inverno", film che le ha regalato la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Poi "Hunger Games" e la consacrazione definitiva: "Hollywood che prima mi ignorava ha iniziato a fare un sacco di convenevoli", ha detto a Best Movie. - A soli 21 anni è diventata una delle nuove attrici più richieste.è stata lanciata da "", film che le ha regalato la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Poi "" e la consacrazione definitiva: "Hollywood che prima mi ignorava ha iniziato a fare un sacco di convenevoli", ha detto a Best Movie.

Forse neanche Jennifer se l'aspettava ma il successo di "Hunger Games" ha stupito un po' tutti: "La cosa mi spaventa. Sapevo che l'impatto sarebbe stato forte ma ad oggi non so ancora cosa mi aspetterà. E pensare che dicevo che non avrei voluto diventare 'troppo' famosa".



Diplomata con due anni di anticipo, Jennifer si è buttata subito sulla recitazione: "Ci ho messo qualche tempo ad abituarmi a Los Angeles, fino a quando non ho conosciuto dei ragazzi normali".



Tanti i mostri sacri del cinema con cui ha lavorato a contatto, tra cui Robert De Niro: "Ogni volta che incontro star di questo calibro mi impongo di rilassarmi, ma finisco per comportarmi come una fan impazzita. Ognuno mi ha insegnato cose diverse".