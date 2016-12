Arisa: "A New York per fare l'artista di strada"

foto Ufficio stampa Correlati IL NUOVO VOLTO DI ARISA 11:56 - Reduce dal successo al Festival di Sanremo con il secondo posto de "La Notte", Arisa lancia il secondo singolo "L'amore è un'altra cosa". Parte il primo giugno il tour che porterà la cantante in giro per l'Italia. Poi i nuovi provini di "X Factor" ma il pensiero va già al prossimo anno: "Voglio vivere per un po' a Manhattan dove potrei fare la truccatrice o la cantante di strada", dice a Tv Sorrisi e Canzoni. - Reduce dal successo al Festival di Sanremo con il secondo posto de "La Notte", Arisa lancia il secondo singolo "L'amore è un'altra cosa". Parte il primo giugno il tour che porterà la cantante in giro per l'Italia. Poi i nuovi provini di "X Factor" ma il pensiero va già al prossimo anno: "Voglio vivere per un po' a Manhattan dove potrei fare la truccatrice o la cantante di strada", dice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Arisa commenta lo spiacevole episodio quando per la finale della Coppa Italia è stata fischiata durante l'Inno: "Avrei preferito che i fischi fossero rivolti a me, tanto sono abituata. Non sono andata lì come Arisa, l'interprete di 'La Notte' e 'Sincerità', quella con gli occhiali, la pancia o la cellulite. Ero lì per testimoniare un ideale. Avrei potuto cantare molto meglio, peccato che l'emozione mi abbia chiuso la gola".



La cantante si è prestata anche per doppiaggio del cartone animato "A Monster in Paris" prodotto da Luc Besson e in autunno nelle sale italiane: "E' stato emozionante prestare la voce alla protagonista, Lucille, perché ha tutta la grazia che manca a me".



Insomma un autunno ricco di impegni ma Arisa pensa già al prossimo anno: "Voglio imparare l'inglese e vivere per un po' a Manhattan, dove potrei fare la truccatrice o la cantante di strada (...) Ad aprile 2013 vado a New York. Devo anche scrivere il mio secondo libro e sarebbe l'occasione ideale".