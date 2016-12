Bellucci: "La bellezza? Noiosa senza cervello"

foto Ufficio stampa Correlati BELLEZZA DIVINA

NUDO INTEGRALE 11:19 - "La bellezza è noiosa senza cervello". A dirlo è Monica Bellucci su "Hunger Magazine", la rivista inglese prodotta dal celebre fotografo Rankin. La Venere italiana ha incantato registi di mezzo mondo con la sua testa, più che con il corpo. A confermarlo anche Terry Gilliam, che ha detto di lei: "E' una vera diva, ma è anche incredibilmente intelligente, sensuale e - cosa molto rara - ha i piedi ben piantati a terra".

"Mi piace essere una musa, recitare di fronte all'obbiettivo - ammette Monica - Il corpo diventa un oggetto con cui lavorare. E' eccitante lavorare con persone di talento. Mi sento viva, mi piace il modo in cui mi guardano. E' interessante vedere se stessi attraverso lo sguardo degli altri".



Una vera dea, quindi, a cui "The Hunger Magazine", la rivista inglese prodotta dal celebre fotografo Rankin, dedica la copertina. Amata soprattutto in Francia, dove ha trovato anche l'amore con l'attore Vincent Cassel, Monica a 47 anni vanta ancora un fisico invidiabile. Non a caso con "Un Été Brûlant", in concorso allo scorso Festival del cinema di Venezia, la Bellucci ha fatto infatti impazzire il Lido, grazie ad una scena di nudo in cui è apparsa più sensuale che mai.