Finley: "Il calcio? Ormai è un mondo viziato"

foto Ufficio stampa Correlati FUOCO, FIAMME E TANTO ROCK 16:49 - Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e la new entry Ivan (basso), ossia i Finley tornano dopo due anni di assenza con "Fuoco e fiamme". Produzione (Gruppo Randa) e distribuzione (Artist First) indipendente: "Ormai le major sono in profonda crisi". Pedro a Tgcom24 confessa le proprie paure, di considerare Bennato "un amico", di preferire i Negramaro ai Modà e l'amore per lo sport. Quello pulito però: "Il calcio ormai è un mondo viziato".

Anticipato in radio dal primo singolo omonimo, "Fuoco e fiamme" ha 13 brani inediti. Le prime copie in edizione limitata conterranno in omaggio lo speciale pass “Rock’n’Experience”, che permetterà ai fan di accedere ad una community dedicata e di vivere esperienze esclusive con la band, partecipando alle attività e alle iniziative organizzate dalla fanbase ufficiale dei Finley.



Perché avete deciso di autoprodurvi con la vostra etichetta Gruppo Randa?

Dopo sei anni bellissimi, non possiamo definirli diversamente, con Claudio Cecchetto e con la Emi Music, abbiamo realizzato un sacco di cose. Da una piccola realtà di provincia siamo stati catapultati ai maggiori quotidiani nazionali. Dunque con il bagaglio di esperienza accumulata eravamo pronti per autoprodurci.



Anche per esigenze economiche?

Le case discografiche attraversano un momento di crisi evidente. In Emi da quando siamo stati messi sotto contratto a quando ce ne siamo andati abbiamo visto cambiare molte persone come referenti. Alcuni hanno lasciato il lavoro e altri lavorano in altre major. Con la nostra etichetta possiamo seguire meglio tutte le fasi del lavoro dalla promozione alla distribuzione fino alla scelta dei brani.



Insomma voglia di creare e di fare come cantate in "La mia generazione"?

Esatto. Questa canzone è il ritratto ingiusto di come i politici in questi anni, con i loro potenti mezzi di comunicazione, hanno dipinto i giovani: svogliati, incapaci di fare e di pensare. Non è affatto così, sono stereotipi. Noi abbiamo creduto fortemente nel nostro talento e nel nostro progetto e ci siamo mossi da soli.



Nessuna paura, nessun ripensamento prima di pubblicare questo album?

In 'Fantasmi' parliamo di paure, ansie non collocabili nel tempo. Certo la paura di affrontare una sfida nuova c'era ma bisogna far sempre luce su tutto.



Hai anche tu le tue paure?

Ci combatto quotidianamente credimi... A volte è bello riuscire ad accantonare i mostri e lasciarli lì in un angolo, metterli da parte.



Come avete coinvolto Edoardo Bennato in "Il meglio arriverà"?

Ci conosciamo dal 2010, lui ha sempre apprezzato la nostra musica. Da allora abbiamo sempre collaborato. E' un amico per noi, non solo un artista. E su una canzone che è dialogo tra padre e figlio mi sembrava giusto ci fosse proprio lui.



Perché la scelta di omaggiare le Olimpiadi con "Olympia", un brano così diverso dal resto del disco?

Siamo appassionati di sport e ci sembrava giusto alla vigilia delle Olimpiadi divertire con un brano inedito e diverso.



Dopo i recenti arresti e indagati per il calcioscommesse, credete ancora al calcio?

Comprendo che ci possa essere del marcio in un sistema come quello del calcio in cui circolano tantissimi soldi. Molto spesso anche i calciatori e gli addetti ai lavori sono circondati da persone di dubbia moralità. Non capisco questa tendenza ad arricchiere il portafoglio che hanno quando è già così pieno di soldi... Mi sembrano fuori luogo anche alcune dichiarazioni che ho sentito in merito in un momento di crisi economica come questo. Il calcio appare come un mondo ridico, viziato diverso da quello raccontato dai nostri genitori.

Andrea Conti