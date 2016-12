La nuova Madonna tra croci e ninja

foto Facebook Correlati LE PROVE DEL CONCERTO 15:33 - Croci in cui campeggia la scritta "MDNA", pistole e ninja. Madonna svela su Facebook i particolari inediti del nuovo tour che partirà il 31 maggio da Tel Aviv. Sul social network, infatti, sono comparse le immagini delle prove del concerto che anticipano gli ingredienti dello show mondiale che in Italia si fermerà con tre date: il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Meazza di Milano e il 16 allo Stadio Franchi di Firenze. in cui campeggia la scritta "",. Madonna svela sui particolari inediti del nuovo tour che partirà il 31 maggio da. Sul social network, infatti, sono comparse le immagini delle prove del concerto che anticipano gli ingredienti dello show mondiale che insi fermerà con tre date: il 12 giugno allo Stadio Olimpico di, il 14 allo Stadio Meazza die il 16 allo Stadio Franchi di

La material girl, intanto, è già in Israele per l'atteso concerto in Terra Santa. La postar non è ebrea ma ha adottato il nome ebraico di Esther e da anni studia il misticismo ebraico, diventando un'adepta della Kabbalah. In Israele la chiamano "Queen Esther" e i media locali annunciano che "la Regina è arrivata".



Madonna ha deciso di recarsi una settimana prima in Israele per visitare i più importanti luoghi sacri. Tornando al tour, la star da mesi si sta sottoponendo ad un'attività fisica estenuante per due ore al giorno per essere al massimo della forma. Di certo non mancheranno sexy coreografie (in alcuni scatti si vede Madonna mentre impugna la pistola) e forse alcuni passi di breakdance.



Sembra infatti che Maddy non sappia mettere in fila due passi della nuova danza tanto amata dai suoi figli. E per questo ha preso sul serio l'impegno della ricerca di un istruttore di break. Il nuovo tour sarà quindi l'occasione per mostrare i miglioramenti.