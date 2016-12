Amoroso, Emma e Pausini regine della musica

L'Arena di Verona si è animata con 14mila persone pronte ad applaudire i protagonisti della musica italiana più amati., che ha raggiunto Verona con un lungo viaggio in macchina da Roma, ha cantatoil nuovo singolo firmato da. La cantautrice ha ritirato il premio per il successo dell'ultimo album "".ha cantato "e ha ricordato l'appuntamento del suo "Unica Tour 2012" all'Arena di Verona il 9 luglio. Il cantautore romano si è cimentato conin", un'accoppiata inedita.Sempre di accopiate inedite c'è anche quella di, insieme hanno cantato. Emma in forma smagliante e con un abito dorato Diesel ha travolto con il nuovo singolo. Dietro le quinte a cantare con lei c'era anche Alessandra Amoroso che a sua volta ha proposto. Le due protagoniste diancora una volta amiche dentro e fuori dal palco. La Amoroso si sta preparando per andare in America a studiare canto gospel, con lei a Verona c'erano il fidanzato Luca e l'onnipresente ed efficente managerche ha seguito Alessandra in ogni fase della sua preparazione per la serata.Nel pomeriggio con due grandi occhiali da sole neri all'ultima moda è arrivata la superstar della musica italiana nel mondoper le prove. Stanca ma sempre carica Laura ha cantato "Io Canto" che aprirà la kermesse canora, in onda il 26 giugno su Rai 1 e condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Reduce dal concerto sold out alla, Laura ricordaancora quei momenti: "E' stata una emozione unica sin dal camerino. Ero agitata ma poi tutto è andato per il meglio", prossimo obiettivo per la cantante? "Dormire almeno per una settimana di fila" e scoppia in una risata.In forma smaglianteaccompagnata dai ragazzi del progetto: "In estate riprendo con il tour - anticipa a Tgcom24 - che sarà diverso da quello autunnale che comunque riproporremo da ottobre". La rossa interprete ha poi duettato con Noemi in", in una versione completamente arrangiata.Applauditissimi anche iche conhanno cantato "". La band raccoglie i successi per l'album", una produzione indipendente Ultrasuoni con distribuzione Artist First, ai vertici delle classifiche per settimane. In veste di premiatori: Roberto Farnesi, Alessandro Siani (a cui è andato il Premio Arena di Verona), Francesca Neri, Rocco Papaleo, Isabella Ferrari, Lucrezia Lante della Rovere, Nino Frassica e Vittoria Belvedere che ha anche accompagnato l'amica Laura Pausini.