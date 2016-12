Michelle Williams, un valzer da scandalo

foto Da video Correlati WILLIAMS, SCANDALOSO VALZER

UNA SENSUALE MARILYN 13:46 - Periodo intenso per Michelle Williams. Uscirà questo venerdì nelle sale "Marilyn", dove l'ex compagna di Heath Ledger interpreta Marilyn Monroe. Ma a fine giugno arriverà anche un altro titolo che la vede protagonista: "Take This Waltz". Una commedia dove Michelle si mette completamente a nudo, nel vero senso della parola: come si può vedere da alcune immagini apparse in Rete infatti la Williams sfoggia con disinvoltura il nudo integrale più volte. - Periodo intenso per Michelle Williams. Uscirà questo venerdì nelle sale "Marilyn", dove l'ex compagna di Heath Ledger interpreta Marilyn Monroe. Ma a fine giugno arriverà anche un altro titolo che la vede protagonista: "Take This Waltz". Una commedia dove Michelle si mette completamente a nudo, nel vero senso della parola: come si può vedere da alcune immagini apparse in Rete infatti la Williams sfoggia con disinvoltura il nudo integrale più volte.

Il film, presentato in molti Festival internazionali, racconta della sbandata che la giovane Margot (Michelle Williams), sposata da cinque anni, subisce quando incontra Daniel, un giovane artista che va ad abitare nella casa di fronte a quella della coppia.



La Williams non è l'unica a mostrarsi senza veli nel film: in una delle scene infatti Michelle si trova in doccia con Sarah Silverman, nota comica vista in "Tutti pazzi per Mary", "School Of Rock" e "Rent" tra gli altri film. Anche la Silverman, per la prima volta si mostra senza remore.