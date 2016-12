Garrone: "E' stato un successo di squadra"

foto Afp Correlati LA PALMA D'ORO VA A MICHAEL HANEKE

DA HANEKE A LOACH, TUTTI I PREMIATI 21:24 - "Il cinema è un'arte collettiva: condivido questo premio con tutte le persone che hanno lavorato al film, gli attori, la troupe, i produttori, siamo una squadra". Queste le prime parole del regista Matteo Garrone che, con il film "Reality", Nanni Moretti, presidente di giuria, ha detto che "alcuni giurati sono stati colpiti dalla miscela di humour e dramma". - "Il cinema è un'arte collettiva: condivido questo premio con tutte le persone che hanno lavorato al film, gli attori, la troupe, i produttori, siamo una squadra". Queste le prime parole del registache, con il film "", ha vinto il Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes., presidente di giuria, ha detto che "alcuni giurati sono stati colpiti dalla miscela di humour e dramma".

Secondo Moretti questa commistione tra toni leggeri e drammatici "ha ricordato il rinnovamento della tradizione della commedia all'italiana". E a chi gli chiedeva se il voto fosse stato unanime ha risposto con un "non l'ho votato solo io".



Felicità e stupore sono i principali sentimenti espressi da Garrone, che eppure al clima di festa a Cannes dovrebbe essere abituato. "Non sapevo cosa attendermi, perche' nei giorni scorsi non ho letto molto i giornali ed ero partito dalla Croisette - ha detto -. Certo, sono stupito e felice perché sapevo quanto forte era la concorrenza e anche perché credo che questo premio aiuterà il film a trovare nuovi spettatori".