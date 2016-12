Cannes, Garrone vince il "Grand Prix".

foto Afp Correlati "UN SUCCESSO DI SQUADRA"

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Italia protagonista alla 65.ma edizione del Festival di Cannes. La giuria presieduta da Nanni Moretti ha infatti assegnato a "Reality" di Matteo Garrone il Grand Prix, stesso premio vinto quattro anni fa per "Gomorra". La Palma d'Oro è stata invece assegnata ad "Amour" di Michael Haneke, che ha bissato così il successo del 2009, quando aveva vinto con "Il nastro bianco".

La serata dei bis in qualche modo: Heneke premiato ancora una volta con la Palma d'Oro e Garrone che diventa un habituè del Grand Prix della giuria.



Visibilmente commosso e quasi senza neanche crederci il regista italiano ha accolto la vittoria. In un francese alterato dall'emozione Garrone ha ringraziato, "tutto lo staff, gli attori e il produttore e la giuria", guidata da Nanni Moretti.



Il premio della Giuria è andato "The Angel's Share" di Ken Loach, mentre quello della miglior sceneggiatura è stato assegnato a Cristian Mungiu per "Beyond The Hills".



E' poi toccato al messicano Carlos Reygadas ricevere il premio per la miglior regia per il film "Post Tenebras Lux". Il danese Mads Mikkelesen si è portato a casa la Palma come il miglior attore per "The Hunt" di Thomas Vinterberg.



Due le premiate ex-aequo per la migliore interpretazione femminile: Cosmina Stratan e Cristina Flutur per il film "Beyond The Hills".