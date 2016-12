Transformers 3, risarcita comparsa ferita

foto Da video 14:50 - In un bruttissimo incidente sul set di "Transformers 3" la comparsa Gabriella Cedillo ha subito un danno permanente al cervello, rimanendo paralizzata nella parte sinistra del suo corpo. Adesso la famiglia, dopo aver fatto causa alla Paramount Pictures e DreamWorks, ha raggiunto un accordo per il risarcimento con la casa di produzione che dovrà sborsare 18 milioni di dollari. A darne l'annuncio è l'avvocato della ragazza, Todd A. Smith. - In un bruttissimo incidente sul set di "" la comparsaha subito un danno permanente al cervello, rimanendo paralizzata nella parte sinistra del suo corpo. Adesso la famiglia, dopo aver fatto causa alla, ha raggiunto un accordo per il risarcimento con la casa di produzione che dovrà sborsaredi. A darne l'annuncio è l'avvocato della ragazza, Todd A. Smith.

Era l'1 settembre del 2010 e la 24enne si trovava insieme con 80 comparse ad Hammond, in Indiana. Ma durante le riprese di una scena d'azione un oggetto ha sfondato il parabrezza dell'auto in cui si trovava la Cedillo e l'ha colpita alla testa. Subito dopo Gabriella, che era alla guida dell'automobile, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail.



Riportando gravi danni fisici. "Gran parte del suo cervello è andata perduta. Ha molta difficoltà con la memoria. Non è in grado di ricordarsi se è andata in bagno cinque minuti dopo esserci andata. E' in grado di camminare e parlare ma ha anche riportato dei danni a livello cognitivo, con stati di allucinazione. Avrà dei problemi per il resto della sua vita", raccontano i familiari che subito dopo l'incidente hanno fatto causa alla casa di produzione. Adesso è arrivato il maxi-risarcimento.