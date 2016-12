Kylie Minogue abito mozzafiato e nuovo video

foto Da video Correlati BACKSTAGE HOT DEL VIDEO 14:02 - Kylie Minogue lancia il nuovo singolo "Timebomb" il cui video è apparso sui canali ufficiali in Rete della star. In forma smagliante e con un abito vedo non vedo che mostra le sue forme, Kylie festeggia con l'album "Best of Kylie Minogue" in uscita il 5 giugno un anno di celebrazioni per i 25 anni di carriera con oltre 60 milioni di dischi venduti nel mondo. lancia il nuovo singolo "" il cui video è apparso sui canali ufficiali in Rete della star. In forma smagliante e con un abito vedo non vedo che mostra le sue forme, Kylie festeggia con l'album "" in uscita il 5 giugno un anno di celebrazioni per i 25 anni di carriera con oltrenel mondo.

La cantante presenterà dal vivo il brano domenica sera durante la semifinale inglese del programma “The Voice” e si esibirà il 4 giugno a Buckingham Palace per le celebrazioni del Giubileo di diamante della regina. Prossimo appuntamento sarà l’8 settembre, sempre a Londra (Hyde Park), quando la Minogue salirà sul palco del grande concerto Proms in the Park, diretta dall’orchestra della BBC.



Il video è stato girato il mese scorso a Londra, nel quartiere di Soho, generando il caos e la curiosità tra le vie affollate delle capitale inglese. Nel video il regista Christian Larson segue Kylie fasciata nei suoi leggendari hot pants tra i vicoli e le strade della città, club affollati e in mezzo a passanti sorpresi.