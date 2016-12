Paura per Elton John: ricoverato

foto Afp 09:08 - Brutto spavento per Elton John. Il cantante inglese è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles per una grave infezione respiratoria che lo ha costretto a cancellare il concerto in programma nel weekend nell'ambito del suo "The Million Dollar Piano" show al Caesars Palace di Las Vegas. In un comunicato pubblicato sul suo sito, il cantante si scusa con i fan e si augura di tornare ad esibirsi presto. - Brutto spavento per Elton John. Il cantante inglese è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles per una grave infezione respiratoria che lo ha costretto a cancellare il concerto in programma nel weekend nell'ambito del suo "The Million Dollar Piano" show al Caesars Palace di Las Vegas. In un comunicato pubblicato sul suo sito, il cantante si scusa con i fan e si augura di tornare ad esibirsi presto.

"E' strano non potersi esibire nei concerti per il 'Million Dollar Piano' al Colosseum di Las Vegas - ha dichiarato Elton -. Adoro questo show e non vedo l'ora di tornare al Colosseum a ottobre per gli altri undici concerti in programma". Secondo alcuni fonti, come il sito "Tmz", il cantante potrebbe essere già stato dimesso, ma al momento non ci sono conferme né in un senso né nell'altro.



Elton John ha spiegato di aver contratto una seria malattia respiratoria durante un concerto domenica scorsa. A seguito di un peggioramento delle sue condizioni, è stato ricoverato giovedì al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove gli sono stati somministrati antibiotici e gli è stato consigliato di interrompere l'attività.