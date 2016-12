"Mia sorella? Lavora perché è raccomandata"

foto LaPresse Correlati NUDA PER UN CALENDARIO

MAMMA SEXY 08:58 - Volano coltelli in casa Rocca. La sexy Silvia attacca la sorella "impegnata" Stefania, e non le manda certo a dire. In un'intervista a "Libero" la accusa di essere una raccomandata: "Ha sfondato perché aveva una storia con il regista Gabriele Salvatores. Tutto qui". Le due non si parlano più da tempo: "Mi fa soffrire sempre, una volta mi ha detto che sembro un travestito di 50 anni!". - Volano coltelli in casa. La sexyattacca la sorella "impegnata", e non le manda certo a dire. In un'intervista a "" la accusa di essere una: "Ha sfondato perché aveva una storia con il regista. Tutto qui". Le due non si parlano più da tempo: "Mi fa soffrire sempre, una volta mi ha detto che sembro un travestito di 50 anni!".

Insomma tra le sorelle non corre buon sangue. E ora Silvia, "trasgressiva e scomoda", rompe il silenzio: "Mi annoierei a morte a fare il suo lavoro: lei legge un copione già scritto, mentre io preferisco creare". Recentemente aveva anche lanciato un appello alla sorella Stefania, ma è caduto nel vuoto: "Per tutta risposta mi ha messo contro tutta la famiglia: ora neanche i miei genitori mi parlano. Lei vuole fare l'intellettuale...".



Rivalità tra sorelle, insomma. Forse dettate dal fatto che mentre Stefania è molto ricercata al cinema, Silvia invece sta vivendo un periodo difficile: "Mi batto da sempre contro le raccomandate e le donne che, per arrivare al successo, si vendono. Guardi me, per esempio: vorrei lavorare di più, ma non riesco, perché non ho uno sponsor o qualcuno che mi segnali...".