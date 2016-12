John Travolta shock: ora è travestito da donna

11:19 - Una parrucca bionda raccolta in una coda di cavallo, un filo di eyeliner nero, un velo di rossetto rosa confetto e un abito bianco da donna. John Travolta in versione travestito campeggia sulla prima pagina del "National Enquirer" e fa il giro del mondo. Dopo l'accusa di aver molestato sessualmente dei massaggiatori, un altro scandalo coinvolge l'attore. Gli scatti sono inequivocabili e il magazine insiste: "Non sono foto tratte da un film".

Secondo il "Daily mail" le foto sarebbero state scattate nel 1997 a una festa a Los Angeles dopo sei anni dalle nozze con Kelly Preston. E ora il matrimonio (la coppia ha due figli, Ella, 12 anni, e Benjamin, 18 mesi) sarebbe compromesso. Un amico, infatti, ha spifferato che "Kelly vuole mettere fine al loro matrimonio e non ha intenzione di vivere più nella loro casa. Tutto ciò l'ha umiliata. Kelly è distrutta".



Non è la prima volta che l'attore 58enne veste i panni di una donna, ad esempio nel musical "Hairspray" interpretava Edna Turnblad. Ma quello era un film.