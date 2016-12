Bacio alla francese per 007

foto LaPresse Correlati VOTA LA BOND GIRL PIU' BELLA

Le è bastato un abito oro, con tanto di ritagli in pizzo sul décolleté, per illuminare la croisette di Cannes. Bérénice Marlohe è la nuova Bond Girl, protagonista di "Skyfall". Mora, ex modella, fisico mozzafiato, non ha nessuna intenzione di far rimpiangere Ursula Andress. L'Huffington Post l'ha posizionata al quarto posto nella classifica dei nomi delle Bond girl più difficili da pronunciare, ma è impossibile dimenticare il suo viso. E non solo.

Dopo una lunga carriera come modella, la 33enne si è fatta conoscere in Francia soprattutto per i suoi ruoli in tv. Adesso, finalmente, ha la sua prima occasione per conquistare Hollywood. E non vuole assolutamente sprecarla. Del suo ruolo, a "Panorama", racconta che è "una femme fatale all'antica, misteriosa, pericolosa ma glamour", mentre la sua Bond Girl preferita è Famke Janssen (Xenia Onatopp).



Quanto al James Bond più sexy, senza nulla togliere a Craig, Bérénice non ha dubbi: "Sean Connery, il primo e il più maschio". Daniel, invece, è il "più umano". Che si è portata a letto grazie a Internet: "Mi sono proposta da sola, ho mandato il curriculum dopo una ricerca in Rete". Davvero intraprendete.