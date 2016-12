Katy Perry: "Non sono perfetta, sono fragile"

foto Ufficio stampa Correlati IN VERSIONE DARK LADY 10:13 - Katy Perry sta promuovendo il suo film in 3D "Part Of Me" che esce nelle sale italiane il 29 giugno mentre in quelle americane il 5 luglio. La pellicola analizza il fenomeno musicale ma anche i lati più deboli di donna. In una inquadrature dietro le quinte si vede Katy piangere dopo la fine sel suo matrimonio: "E' importante che la gente veda anche questo. Molti pensano che viviamo in una fiaba ma non è così", ha detto. sta promuovendo il suo film in 3Dche esce nelle sale italiane il 29 giugno mentre in quelle americane il 5 luglio. La pellicola analizza il fenomeno musicale ma anche i lati più deboli di donna. In una inquadrature dietro le quinte si vede Katy piangere dopo la fine sel suo matrimonio: "E' importante che la gente veda anche questo. Molti pensano che viviamo in una fiaba ma non è così", ha detto.

Durante una intervista al talk show di Ellen DeGeneres, l'artista 27enne apre il suo cuore: "Penso sia stato molto importante per me mostrare tutto quello che è successo dal matrimonio al divorzio. In genere si pensa che noi dello spettacolo siamo perfetti, ma vi posso assicurare che non è affatto così".



Katy è di nuovo single dopo aver rotto con il rocker Robert Ackroyd. Finita la promozione legata al film, la cantante si chiuderà in sala di registrazione per il nuovo album che promette sarà molto più dark e spiazzante. Non resta che aspettare...