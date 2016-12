Valentina: un ciclone di sensualità

foto Style Correlati DOLCE E SENSUALE 11:00 - Viene da una famiglia importante Valentina Menarini, o "la Mena" come la chiamano gli amici, ma ha imparato ad ottenere quello che vuole da sola, con impegno e fatica. Ultima di una dinastia tutta al femminile, che ha fondato la più grande industria farmaceutica italiana, la piccola di casa è un ciclone di idee: balla hip-hop, studia recitazione in accademia e sogna un futuro da stilista, oltre ad avere una sensualità innata. - Viene da una famiglia importante, o "la Mena" come la chiamano gli amici, ma ha imparato ad ottenere quello che vuole da sola, con impegno e fatica. Ultima di una, che ha fondato la più grande industria farmaceutica italiana, la piccola di casa è un ciclone di idee: balla, studiain accademia e sogna un futuro da, oltre ad avere una

"In me ci sono molte anime diverse e adoro trasformarmi, rendermi irriconoscibile - ammette la Menarini - Le amiche, ogni volta che metto qualcosa di bizzarro, lì per lì mi guardano male ma poi mi capiscono, sanno che mi piace osare".



La rampolla di casa Menarini sembra avere un vero talento per la moda, tanto che ha saputo trasformare anche un brutto incidente in stile. "La scorsa estate ho fatto sette decolorazioni e mi sono caduti tutti i capelli da un lato - ammette - Ho risolto con una meravigliosa parrucca lilla. Le adoro le parrucche, le metto anche ora che non ne ho più bisogno".



Ma Valentina, posati abiti sgargianti e parrucche, non ha paura di mostrarsi come mamma l'ha fatta: "Ho zero pudore. Per un buon progetto mi spoglierei, ma ne deve valere la pena".