"X-Men", il primo matrimonio gay a fumetti

Tocca agli "X-Men" la palma del comic più all'avanguardia nel campo dei diritti civili. Unioni di fatto? Il gruppo di supereroi mutanti è già arrivata al matrimonio gay: quello celebrato tra Northstar e il suo boyfriend Kyle Jinadu. L'evento occupa la copertina del numero 51 della collana "Astonishing X-Men" che sarà pubblicato a giugno.

Northstar è apparso per la prima volta sulle pagine di "X-Men" nel 1979 e detiene il primato di essere stato il primo supereroe del mondo Marvel a essere dichiaratamente omosessuale. Una omosessualità, la sua, sempre accennata ma svelata in modo univoco nei primi anni 90 dopo la morte per AIDS della bambina da lui adottata.



Il numero del matrimonio uscirà a fine giugno. Le nozze si celebreranno a New York, dove (nella realtà) dall'anno scorso le nozze gay sono diventate legali.