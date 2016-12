Gerardina: "Mi sono finta lesbica per i soldi"

foto Chi Correlati LA CANTANTE IERI E OGGI 09:41 - Dimenticate i capelli rasati a zero e la voglia di trasgredire. E' una Gerardina Trovato diversa, con i capelli lunghi e ricci, quella che a 45 anni fa un bilancio della sua carriera e, soprattutto, della sua vita. E che a "Chi" fa una rivelazione shock: "Ero magra, bella. Mi spediscono a Sanremo... tutti pensano che io sia lesbica. Sto al gioco. Mi dicono: 'Vendiamo più dischi, non smentire'. Fu la mia rovina. Mi snaturai per il dio denaro". - Dimenticate i capelli rasati a zero e la voglia di trasgredire. E' unadiversa, con i capelli lunghi e ricci, quella che a 45 anni fa un bilancio della sua carriera e, soprattutto, della sua vita. E che a "" fa una rivelazione shock: "Ero magra, bella. Mi spediscono a Sanremo... tutti pensano che io sia. Sto al gioco. Mi dicono: 'Vendiamo più dischi, non smentire'. Fu la mia rovina. Mi snaturai per il dio".

"C'e' stato un momento - dice la Trovato - in cui la mia felicità dipendeva dalla morte di qualcuno. L'amore malato di una donna, la mia assistente, mi ha rovinato la vita. Mi sentivo in trappola e non riuscivo a liberarmi. Mi auguravo che quella donna morisse per poter tornare a vivere". Prima che arrivasse l'amore per Alessandro Casadei, suo attuale fidanzato e manager, Gerardina Trovato ha combattuto contro tutto e tutti. "Artisticamente nasco nel 1993 - continua - quando mi presento da Caterina Caselli con capelli rasati a zero e coppola in testa. A tracolla, la mia chitarra".



Grazie alla 'finzione' messa in scena "gli affari andavano bene. Mi trovo anche un'assistente personale. Lavoro sia in Italia sia all'estero. La mia assistente diventa anche interprete, quando sono in giro per l'Europa. Ma succede l'imprevedibile. S'innamora di me. Lei, lesbica dichiarata, si mette in testa di voler cambiare la mia sessualità. Ero in trappola. Cambiavo un uomo al mese, ma per il pubblico tacevo e glissavo sulla mia presunta bisessualità. Ma mi rendo conto che sono vittima di una stalker".



Sul piano professionale Gerardina si affida a un avvocato e a un nuovo manager, ma è "un'altra tragedia. Prima suonavo con un'orchestra di 47 elementi, avevo un'organizzazione perfetta, ora mi ritrovo con gente incapace, che pensa soltanto a svendermi e a rubarmi i soldi. Mi obbligano nel 2005 a partecipare a 'Music Farm'. Io non stavo bene. Ma loro, forti del contratto che avevano in mano, volevano spremermi come un limone. Accetto, ma la mia voce non funziona, sono sovrappeso, insomma di Gerardina non c'è piu' nulla".



La svolta? Il suo attuale compagno. "Si', Alessandro - ammette - nonché mio manager e produttore. Insomma, è il mio tutto. Ci siamo innamorati subito. Ho preso i miei vestiti e mi sono trasferita a Verona, da lui. Oggi sono passati quattro anni, stiamo ancora insieme e abbiamo un progetto: fare un docufilm sulla mia vita".