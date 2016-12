Scissor Sisters: "No ai giudizi della gente"

foto Ufficio stampa Correlati IN BILICO TRA POP E DANCE 09:50 - Con i primi tre album hanno venduto 4.5 milioni di copie solo in Inghilterra e sono stati chiamati da Lady Gaga per partecipare al Monster Ball Tour, che equivale ad una consacrazione nel mondo del pop. Gli Scissor Sisters (Jake, Ana, Babydaddy e Del) presentano il nuovo album "Magic Hour" (esce il 29 maggio) nato dopo un'estate speciale a Ibiza. La lezione fondamentale del cd? "No ai giudizi della gente, farsi scivolare tutto", dice Jake Shears. - Con i primi tre album hanno venduto 4.5 milioni di copie solo in Inghilterra e sono stati chiamati daper partecipare al, che equivale ad una consacrazione nel mondo del pop. Gli(Jake, Ana, Babydaddy e Del) presentano il nuovo album "" (esce il 29 maggio) nato dopo un'estate speciale a Ibiza. La lezione fondamentale del cd? "No ai giudizi della gente, farsi scivolare tutto", dice

Il carismatico frontman Jake Shears è entusiasta di aver creato e prodotto "Magic Hour": "Abbiamo fatto quattro dischi molto belli e molti nostri colleghi non arrivano neanche al punto in cui siamo. Sono e siamo orgogliosi di tutto questo". Jake descrive "Magic Hour" come un “dolce e gioioso mélange di pop futuristico carico di beat che saltella imperturbabile da uno stile all’altro”.



L'album è nato a Londra, New York ma soprattutto Ibiza: "E' un'isola bellissima con coste meravigliose ma anche il posto dove si possono trovare il migliori dj del mondo - spiega Jake - e non credo ci sia un altro posto come quello per chi ama la musica da ballare. Ibiza è grande fonte d'ispirazione".



Quando i ragazzi sono arrivati in studio di registrazione l'atmosfera era rilassata. "Avevamo trascorso una splendida estate, avevamo un anno grandioso alle spalle - dice Jake - e volevamo solo fare un disco senza pensarci troppo o preoccuparci eccessivamente di cosa facevamo o dei vari significati".



Ma "Magic Hour" ruota attorno anche al concetto di amicizia, come spiega il cantante: “Quest’anno ho raccolto parecchie ispirazioni dai miei amici. Mi sono divertito molto e ho conosciuto delle persone fantastiche che in un certo senso hanno cambiato la mia vita. Le muse sono molto importanti. Devi avere delle persone in mente quando scrivi una canzone. Parecchie canzoni di Magic Hour sono messaggi specifici a delle persone che fanno parte della mia esistenza. Sono meno teso, meno preoccupato e stressato. Ho imparato a lasciarmi scivolare addosso parecchie cose".



Ancora in via di definizione il tour europeo ma sicuramente ci sarà una tappa in Italia. Il pensiero va ad un altro tour mondiale, quello di Lady Gaga: "Il tour che abbiamo fatto con lei, Monster ball, ci ha regalato la possibilità di suonare davanti alle platee più grandi che siamo riusciti a raggiungere. E lei è una persona straordinaria oltre che grande artista".

Andrea Conti