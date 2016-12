Scarlett Johansson: "La gente mi vede nuda"

foto Da video Correlati I MOMENTI PIU' SEXY 10:06 - E' rimasta talmente traumatizzata da quando in Rete sono apparse alcune sue foto nude non autorizzate che da allora vede uomini vogliosi ovunque. Lo confessa la star del film campione di incassi "The Avengers" Scarlett Johansson: "Quando esco fuori a pranzo vedo gli uomini e penso 'Dannazione ma questa gente mi ha vista nuda...". - E' rimasta talmente traumatizzata da quando in Rete sono apparse alcune sue foto nude non autorizzate che da allora vede uomini vogliosi ovunque. Lo confessa la star del film campione di incassi: "Quando esco fuori a pranzo vedo gli uomini e penso 'Dannazione ma questa gente mi ha vista nuda...".

"Forse non potete immaginare quello che provo. Da quando mi è successo sono diventata un po' paranoica", ha rivelato l'attrice al tabloid The Sun.



Gli scatti che circolarono sul Web ritraevano la bella attrice sul letto con il sedere in bella vista, un altro scatto la ritraeva nuda davanti a uno specchio. Dopo aver sguinzagliato i migliori avvocati le foto sono state ritirare dai siti maggiori ma qualche blog ancora custodisce gelosamente gli scatti.