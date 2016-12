Il nuovo John Mayer riparte dal country

foto Ufficio stampa 09:09 - Sette Grammy e oltre 17 milioni di album venduti in tutto il mondo. Questi i numeri del 34enne John Mayer, uno dei cantautori più talentuosi della scena musicale, che pubblica il suo quinto album "Born And Raised". Mai uguale a se stesso l'artista ha deciso di virare, spiazzando i fan, verso le sonorità country. Reduce da un'operazione per asportare un granuloma alle corde vocali per ora non canta né è previsto un tour. - Sette Grammy e oltre 17 milioni di album venduti in tutto il mondo. Questi i numeri del 34enne, uno dei cantautori più talentuosi della scena musicale, che pubblica il suo quinto album "". Mai uguale a se stesso l'artista ha deciso di virare, spiazzando i fan, verso le sonorità country. Reduce da un'operazione per asportare un granuloma alle corde vocali per ora non canta né è previsto un tour.

Tredici brani (quattordici nella versione iTunes con "Fool To Love You") per un viaggio immaginario lungo il Grand Canyon dall'alba al tramonto. Notevole la ballad "Love Is a Verb" ("When you show me love/ I don't need your words/ Yeah love ain't a thing, Love is a verb") ponte di collegamento tra il 'vecchio' Mayer e il 'nuovo' ma anche la coinvolgente "Whiskey, Whiskey, Whiskey" e la coda musicale al termine di "A Face to Call Home", quasi a ricordarci che John è prima di tutto musicista e chitarrista. Sonorità calde ma allo stesso tempo energiche per un'ottima prova d'autore che sta già scalando le classifiche iTunes di America, Canada, Inghilterra, Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Olanda e Portogallo.



Per questo album John ha chiamato Don Was (che ha collaborato tra gli altri con Bob Dylan, Rolling Stones, BB King e Bonnie Raitt) e nel brano "Born And Raised" c'è lo zampino di David Crosby e Graham Nash. Hanno collaborato anche Chuck Leavell (che ha lavorato con Rolling Stones, Eric Clapton e The Allman Brothers Band), Sean Hurley al basso e alla batteria Aaron Sterling. Da segnalare la partecipazione di Jim Keltner in "Something Like Olivia”.



John è reduce da una operazione per un granuloma benigno alle corde vocali, un intervento chirurgico che prevede una lunga riabilitazione. "Mi hanno detto di non bere alcolici e mangiar sano - racconta il cantautore durante la trasmissione radiofonica di Guy Raz 'All Things Considered' - e soprattutto 'devi vivere come un monaco'". John per ora non può cantare, infatti, ospite allo show di David Letterman ha solo accompagnato la band con la sua chitarra.



Questa esperienza ha costretto Mayer a una lunga riflessione sul passato: "Avevo completamente perso di vista il mio piano originario che è far musica per chi vuole ascoltarla. C'è stata una parte di me che era morta". Infine un mea culpa per le interviste piccanti rilasciate nel 2010 durante la promozione di 'Battle Studies' su Playboy e Rolling Stone. Di Jessica Simpson aveva detto: "Sessualmente è pazzesca" mentre aveva confessato di non aver superato la fine della relazione con Jennifer Aniston. "Quelle cose le ho dichiarate perché avevo paura di apparire noioso", chiude così l'incidente diplomatico scusandosi con le dirette interessate.

Andrea Conti