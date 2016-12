I Fun virano verso l'hip hop con un po' di alcol

foto Ufficio stampa 16:51 - Da band indie a esponenti dell'hip hop con al fianco un produttore numero uno Jeff Bhasker che ha lavorato con Alicia Keys, Kayne West e Beyoncé. I Fun (Nate Ruess, Andrew Dost e Jack Antonoff) dopo aver pubblicato nel 2009 "Aim & Ignite", tornano con "Some Nights" il 22 maggio. La canzone che dà il titolo al cd è stata cantata durante una puntata di "Glee". Il segreto del successo? Qualche bicchiere di troppo e tante chiacchiere... - Da band indie a esponenti dell'hip hop con al fianco un produttore numero unoche ha lavorato con Alicia Keys, Kayne West e Beyoncé. I) dopo aver pubblicato nel 2009 "", tornano con "" il 22 maggio. La canzone che dà il titolo al cd è stata cantata durante una puntata di "". Il segreto del successo? Qualche bicchiere di troppo e tante chiacchiere...

Il pensiero per il secondo disco è andato direttamente all'hip hop. “Mi sono fatto prendere completamente dall'hip-hop - dice Nate - e intendo davvero completamente. Le canzoni mi venivano in mente di notte e io le sentivo già con i vari sample e breakbeat e tutto funzionava perfettamente... Avevo detto a tutti che volevo che il nuovo album suonasse come un album hip-hop.. non credo di non essere stato sostenuto, è che gli altri erano decisamente confusi”. Poi, poche ore prima di un concerto a Phoenix, la band si infila di nascosto in una stanza dell’Arizona State University. Nate non suona alcuno strumento musicale, ma a quel tempo Jack e Andrew avevano già capito come “decifrare i segnali”. Questa volta il segnale era la canzone che sarebbe diventata “Some Nights”. Andrew martellava accordi su un pianoforte, mentre Nate cantava, e Jack batteva piedi e mani il più forte possibile per stabilire il ritmo del brano. “Per noi quello è stato il vero momento di svolta, in cui abbiamo capito che insieme avremmo fatto questo album…ho solo dovuto spiegare come mai l’MPC (Music Production Center) sarebbe diventato il nostro nuovo migliore amico”.



Spinti dall’etichetta discografica e dal management a fare una lista dei possibili produttori con cui avrebbero voluto lavorare, Nate decide di studiarsi i crediti degli album che ama di più. Il nome che continua a comparire è Jeff Bhasker. "Jeff non è stato molto, come dire, caloroso. Aveva lavorato al disco di Beyoncé tutto il giorno, e le vibrazioni che mi arrivavano erano davvero di chiusura nei miei confronti ma sia ringraziato il cielo per l’alcool. Siamo finiti con andare d’accordo e visto che ero brillo e completamente senza vergogna, ho deciso di cantargli quello a cui stavo lavorando. E gli ho cantato il ritornello di 'We Are Young' in modo abbastanza sguaiato e stonato. E lì ho scoperto che a Jeff succede questa cosa quando qualcosa lo eccita: gli occhi gli brillano ed è come se le sue orecchie si muovessero verso il punto più alto della nuca. Mi ha detto ok, dobbiamo lavorare insieme”. Nasce così il disco "Some Nights".