"Florence and the Machine" davvero selvaggi

MUSICA SELVAGGIA 14:02 - Un orso canterino, un maialino con il tamburello, un pinguino chitarrista e infine un leone che tiene il tempo con le maracas. Non sono i protagonisti di una favola ma i "Florence and the Machine". La cantante ha infatti deciso di festeggiare la presenza del gruppo al prossimo Bestival - l'evento musicale inglese che quest'anno avrà come tema la natura selvaggia - con una versione davvero "animalesca" del loro brano "Wild".

Ci sarà quindi anche la fresca vincitrice dei Brits al Bestival, l'esuberante manifestazione che si tiene ogni anno verso la fine dell'estate al Robin Hill Park, sull'Isola di Wight (Inghilterra). Confermati anche New Order e Stevie Wonder, oltre a xx, Sigur Ros, Friendly Fires e Orbital.



"I suoi show al Bestival e al Camp Bestival, negli anni scorsi, per molti partecipanti sono stati i momenti più belli del festival - ha dichiarato Rob da Bank, organizzatore dell'evento - Sono lieto che abbiamo finalmente un accordo per la serata principale e, con gli xx prima di lei, lo show promette davvero bene".